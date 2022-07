Allegri: “Pogba e Di Maria sono straordinari. Felice dell’arrivo di Bremer”

La Juventus è arrivata nella notte italiana in America per la tournée estiva. Tutti i nuovi arrivati sono partiti con la squadra e Allegri è rimasto particolarmente soddisfatto di come sia andato fin qui il mercato. In virtù della gara contro il Deportivo Guadalajara il tecnico ha parlato in conferenza stampa della stagione che verrà.

Queste le sue parole. “Come sempre partiamo per centrare tutti gli obiettivi stagionali, sono arrivati giocatori molto importanti, alcuni di esperienza e altri più giovani. Per noi sarà il secondo anno e questa è una buona base di partenza. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto, soprattutto dopo aver chiuso la scorsa stagione senza trofei per la prima volta dopo 10 anni. Pogba e Di Maria sono straordinari, poi abbiamo un giovane come Gatti e altri che devo valutare. Sono molto felice dell’arrivo di Bremer, ha le caratteristiche che cercavamo ed è molto fisico. Non ci sono tanti difensori di quel livello in giro e il club è stato molto bravo a sostituire De Ligt prontamente. Sono soddisfatto, adesso però pensiamo alle partite, perché manca meno di un mese all’inizio della stagione”.

Foto: Twitter Juventus