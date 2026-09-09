Allegri: “Perdiamo Alisson per un po’, su Meret vedremo domani”

09/09/2026 | 23:45:25

Max Allegri ha parlato a Prime Video dopo la sconfitta contro l’Arsenal: “Noi abbiamo difeso bene, se avessimo difeso così contro Como e Inter probabilmente non avremmo perso. Bisogna vedere gli aspetti positivi. Poi se sbagli l’ultimo passaggio rischi di prendere gol com’è. Alisson credo che lo abbiamo perso per un po’ di tempo. Meret non lo so, vediamo domani. Qualcosa che si poteva fare meglio? No, stasera no. Purtroppo siamo cascati su uno due che non abbiamo seguito. Loro sono molto bravi in questo”.

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