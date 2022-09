Allegri: “Perdendo comprometti tanto, vincendo non hai passato il turno”

Prima della sfida contro il Benfica, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Prime Video: “Stasera sarà bella come tutte le partite di calcio. È una serata di sport, la Champions, va giocata al meglio sperando di fare risultato che è l’unica cosa che conta. Come si prepara la gara col Benfica? Giocare contro i portoghesi è sempre molto difficile, dobbiamo fare un’ottima fase offensiva ma dobbiamo essere bravi nella nostra metà campo. Perdendo comprometti tanto, vincendo non hai passato il turno. Bisogna fare 10 punti”.

Poi, è tornato sulla delusione della sfida di domenica contro la Salernitana: “Bisogna trasformarla perché è un dato di fatto che è successo ma è il bello del calcio perché in un attimo da una serata entusiasmante, da una soddisfazione di aver ribaltato la situazione abbiamo avuto una delusione”.

Foto: Twitter Juve