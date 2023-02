Allegri: “Per vincere le partite serve lo spirito giusto. Locatelli ha il dna della Juve”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Massimiliano Allegri ha così commentato la vittoria per 1-0 contro la Lazio in Coppa Italia: “Abbiamo giocato bene soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo hanno tenuto di più la palla ma abbiamo concesso poco. I ragazzi sono stati molto bravi. Bisogna capire che per vincere le partite serve soprattutto lo spirito giusto. Abbiamo difeso bene e giocato in maniera ordinata”. Poi ha proseguito:“Nel secondo tempo la Lazio ha avuto il dominio del possesso e noi abbiamo creato occasioni in ripartenza. Abbiamo messo una buona base per ripartire in campionato”.

Infine, sui singoli: “Locatelli sta diventando un esempio importante, credo sia un giocatore col dna dellla Juventus. Chiesa è rientrato bene, Vlahovic ha fatto alcune cose buone e altre meno, Cuadrado ha fatto cose importanti. Ma sono contento”.

Foto: Twitter Juventus