Allegri: “Per uscire dalla crisi serviranno entusiasmo e tecnica, ma senza ansia”

20/10/2026 | 20:22:44

Le parole di Max Allegri a Sky: “Le partite di Champions sono un po’ diverse da quelle di campionato. Innanzitutto bisogna stare molto ordinati e non perdere mai la pazienza, perché soprattutto negli ultimi venti o venticinque minuti possono cambiare totalmente. Per uscire dalla crisi serviranno grande entusiasmo e soprattutto grande tecnica. A calcio servono precisione nei passaggi e la capacità di prendersi le cose, perché nessuno ce le regala. Una squadra i propri valori non li perde da un giorno all’altro. Durante una stagione ci sono momenti di difficoltà e dobbiamo essere bravi a ribaltarli, portando gli episodi dalla nostra parte. Questo va fatto con totale responsabilità, ma senza ansia, perché l’ansia e la fretta ti portano a sbagliare”.

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