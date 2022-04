Allegri: “Per il quarto posto è ancora lunga. De Ligt gioca, su Morata decido oggi. Arthur non recupera”

Domani sera al Mapei Stadium la Juventus è attesa da una gara fondamentale per blindare il quarto posto. Di questo ne ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “Il quarto posto non è ancora matematico. Aver raggiunto la finale di Coppa Italia ci permette di giocarci un trofeo ed è comunque un obiettivo. Per il quarto posto è ancora lunga, facciamo un passo alla volta. Poi alla fine valuteremo il lavoro fatto, non solo sui risultati. De Ligt sta bene, ce la fa a giocare. Devo scegliere uno fra Bonucci e Chiellini. Morata devo decidere oggi, li ho tutti a disposizione. Arthur non recupera, speriamo di riaverlo con il Venezia. Siamo i soliti, dopo l’allenamento valuterò chi far giocare. Ci sarà qualche cambio, a centrocampo dipende come stanno. Per il Sassuolo è una partita importante perché battere la Juve sarebbe un risultato prestigioso, bisogna fare una partita giusta, di tecnica, seria altrimenti ne verremo fuori con le ossa rotte”.

FOTO: Twitter Juventus