Allegri: “Per battere l’Udinese servirà una grande prova. Ramsey? Sta crescendo”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match contro l’Udinese (domani alle 18.30) per fare il punto della situazione in casa bianconera. Ecco un estratto delle sue parole:

Sulla partita con l’Udinese

“Domani è la prima di campionato e come dicevo sempre la prima è sempre una partita molto difficile soprattutto perché troviamo una squadra forte fisicamente. Non ha subito nessun gol su angolo l’anno scorso, son bravi in contropiede e dietro sono ben strutturati. Bisognerà essere pronti, per vincere serve fare una prestazione solida e tecnica e con grande pazienza”.

Sul ruolo di Ramsey

“Ramsey sta migliorando davanti alla difesa. Dalle prima partite è cresciuto molto, deve correre un po’ meno”.

