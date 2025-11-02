Allegri: “Per arrivare in fondo agli obiettivi si passa da queste partite. Primo tempo? Eravamo imbambolati”

02/11/2025 | 23:42:49

Allegri ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo la vittoria sulla Roma: “Per arrivare infondo agli obiettivi bisogna passare per queste partite. I ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi. Adesso bisogna festeggiare ma da martedì bisogna pensare a Parma. E’ normale che quando non prendi gol le occasioni le fai. Bisogna migliorare e capire come mai nei primi 35 minuti, nonostante la grande pressione della Roma, eravamo molto imbambolati. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Questo però è un passaggio della crescita della squadra e essere convinta delle qualità che ha e lavorare meglio in queste situazioni di partita. Claudio Filippi, l’allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell’U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta”.

