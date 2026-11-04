Allegri: “Per 70′ abbiamo giocato una buona partita, gli errori sono miei. Accusare i giocatori non serve a niente”

04/11/2026 | 23:38:44

Le parole di Max Allegri in conferenza stampa: “Sicuramente è un brutto momento della stagione. In campionato siamo in ritardo e in Champions League abbiamo perso tre partite su quattro. Bisogna continuare a lavorare. La squadra ha fatto una buona partita per 70 minuti, ma siamo a corto di uomini. Le partite di Champions League cambiano negli ultimi venti minuti. Dal 65′ abbiamo avuto anche l’occasione della traversa, poi perdere 4-1 fa male a tutti. Bisogna però essere consapevoli della realtà delle cose, che tutti conoscono. Parlare di una brutta pagina del Napoli e accusare i giocatori non serve a niente. Bisogna soltanto lavorare e stare zitti. Dopo la Lazio ci sarà la sosta, rientreranno alcuni giocatori e allora vedremo. Accusare i calciatori non è nel mio carattere e nel mio stile. Per quello che hanno fatto oggi i ragazzi, considerando le condizioni in cui siamo, non posso rimproverare loro nulla. Gli errori sono errori, ma la volontà ce l’hanno messa tutta in campo. La squadra per 70 minuti ha disputato una buona partita, mettendo in campo grande voglia. Avevamo soltanto la possibilità di andare a prenderli a tutto campo, non avendo i terzini a disposizione. Poi, sul 2-1, siamo crollati. Bisogna però restare sempre in partita, perché le gare si possono riaprire”.

foto x napoli