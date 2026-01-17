Allegri: “Pavlovic difficilmente ci sarà. Domani contano lo spirito e la voglia di arrivare all’obiettivo Champions”

17/01/2026 | 12:20:30

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce. Queste le sue parole:

“Il mio primo pensiero va alla famiglia Commisso. Il calcio ha perso un uomo di sport e di passione. La partita di domani? Il Lecce viene da due ottime partite, e una molto buona l’ha fatta con l’Inter. Ha sofferto il giusto senza subire tantissimo. Nelle ultime tre in casa abbiamo fatto una vittoria e due pari, quindi dobbiamo tornare a vincere in casa, perché poi a San Siro ci ritorniamo il 22 febbraio. Serve anche per dare seguito a quanto fatto a Como. Bollettino medico? Pavlovic difficilmente ci sarà. Gimenez è ancora fuori, gli altri stanno tutti bene. Chiaramente domani ci saranno dei cambi visto il calendario, ma contano lo spirito e la voglia di arrivare all’obiettivo, cioè tornare in Champions. Che è la cosa che conta”.

Foto: X Milan