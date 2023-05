Allegri: “Partita equilibrata. Bravi loro a fare un gol in più. Ora testa al campionato per chiudere secondi”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Siviglia.

Queste le sue parole: “Quando giochi queste partite dove i dettagli fanno la differenza da far gol a prenderlo é un attimo, é stata fatta comunque un’ottima partita. Sono passaggi da fare, ci sono stati tanti contrasti, una partita maschia ma abbiamo pagato sul secondo gol e potevamo farlo prima noi. E’ stata una partita equilibrata, alla fine sono stati più bravi loro che hanno fatto gol e noi no. Annata difficile, attraverso queste partite impariamo, in certe situazioni abbiamo pagato. Recuperiamo le energie e sabato rimettiamo la testa sul campionato per arrivare secondi”.

Kean e Iling hanno fatto bene, cosa pensa sia mancato? “Iling ha tecnica, salta bene l’uomo e ha fatto una buona partita. Dispiace, i ragazzi meritano la finale dopo un’annata del genere. Più di questo non potevano fare, quando hai poche partite internazionali e’ normale che soffri. L’anno prossimo questi ragazzi miglioreranno nei dettagli”.

Foto: twitter Juve