Allegri: “Parlare di fallimento Juve è disonestà intellettuale”

La Juventus è fuori dalla Champions League, umiliata 3-0 in casa dal Villarreal. Dopo la partita ha parlato in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri: “Per 75′ abbiamo fatto una bella partita, poi abbiamo perso brillantezza e solo un episodio poteva deciderla. I fischi? I tifosi possono applaudire o fischiare ma ai ragazzi non c’è da rimproverare niente, tecnicamente è stata tra le migliori partite. Ora dobbiamo switchare, c’è il campionato e non possiamo cambiare risultato. Un conto è avere l’ambizione di arrivare in finale, uno è arrivarci. Era un ottavo equilibrato, il Villarreal ha cercato di portare la gara dalla sua parte con l’episodio a suo favore. Non abbiamo avuto la forza di reagire nel modo giusto. Domenica c’è il campionato, dobbiamo vincere sennò roviniamo il lavoro di tre mesi. Un conto è avere ambizioni, sognare, questo va fatto. Poi bisogna staccarsi, vedere la realtà. Affrontavamo un ottavo di Champions ed è sempre difficile. Loro sono esperti, doveva decidersi sugli episodi e va accettato. In Europa ci sono dieci squadre di livello superiore alla Juventus. Non è una vergogna ma la realtà. Potevamo passare il turno ma non era facile. Serve migliorare. Parlare non serve, vediamo se portiamo a casa almeno un titolo. Parlare di fallimento è disonestà intellettuale, ma non posso farci niente”.

FOTO: Twitter Juve