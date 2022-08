Allegri: “Paredes? Non è ancora arrivato. Milik impressionante, può giocare con Vlahovic”

Nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Roma, Massimiliano Allegri ha parlato anche dell’arrivo in bianconero di Milik e del sempre più probabile trasferimento di Paredes. Ecco le sue parole: “Questa Juve più forte di quella dello scorso anno? Solo i risultati lo diranno, per essere più forti dobbiamo migliorare la posizione in classifica della passata stagione. Paredes non è ancora arrivato e non so se arriverà, bisogna concentrarsi sulla gara di domani. Sono molto contento per Milik, ha numeri impressionanti e potenzia l’attacco. Come caratteristiche, è un giocatore che preferisce venire incontro e può giocare anche con Vlahovic. Aspettiamo il nullaosta a livello burocratico, che spero arrivi nel pomeriggio così domani sarà a disposizione”.

Foto: Twitter Juve