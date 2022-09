Allegri: “Panchina a rischio? Ho parlato con il presidente. Penso solo a lavorare”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity, Massimiliano Allegri, ha parlato del momento delicato della Juventus dopo la brutta sconfitta contro il Benfica: “Non rimprovero nulla ai ragazzi. Abbiamo fatto 20′ buoni e potevamo andare sul 2-0,poi dopo il loro secondo gol la partita è finita. Non c’era ordine, non abbiamo avuto la forza di giocare. Non dobbiamo cercare spiegazioni ma metterci a lavorare e pensare a domenica. Purtroppo ci mancano tanti giocatori e in campo scendono sempre gli stessi. In questo momento siamo contati e domenica schiererò di nuovo gli stessi. È il momento più difficile in Champions, è la prima volta che partiamo con 2 sconfitte. Per rialzarsi bisogna lavorare”. Infine, ha parlato della sua situazione sulla panchina della Juventus: “Ho parlato col presidente della situazione. In questo momento penso solo a lavorare”.

