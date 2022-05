Allegri: “Ottimo risultato, tre mesi fa eravamo lontani dal quarto posto”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa: “Scusate se vi ho fatto alzare presto. La partita di domani servirà per fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo e dobbiamo preparare una finale di Coppa Italia. Andrà in campo la formazione migliore. Danilo non ci sarà e gli ho dato qualche giorno di riposo e tornerà domenica. Pellegrini ha una caviglia in disordine e non ci sarà. Cuadrado e De Sciglio sono a disposizione. Anche se poi Mattia non ci sarà in finale.

Miretti? Domani gioca così siete contenti. Non so dove ma gioca. De Sciglio speriamo mi faccia un favore a fare 90 minuti. Rabiot e Szczesny giocano. La novità è Szczesny perché pensavate giocasse Perin e invece…

La quota più meno era 80-81 punti con l’eventuale vittoria sull’Inter e contro Bologna… Abbiamo fatto un ottimo risultato visto che tre mesi fa eravamo lontani da quarto posto. Adesso però dobbiamo chiudere al meglio“.

