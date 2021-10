Allegri: “Ora siamo una squadra di metà classifica. In qualche modo ci tireremo fuori”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così a DAZN dopo il ko di Verona:

E’ arrivato più tardi ai nostri microfoni perché c’è stato un confronto con la squadra?

“C’è stato un confronto ma le parole non servono a niente. Serve solo lavorare: dobbiamo prenderci delle responsabilità e accettare la realtà. Ora siamo una squadra di metà classifica. Le qualità ci sono, ma per tutto il primo tempo è stato così: in qualche modo ci tireremo fuori, martedì è importante in Champions per il passaggio del turno. Piangersi addosso non serve, serve solo pensare a quel che dobbiamo fare. Le cose si sistemeranno”.

Foto: Twitter Juventus