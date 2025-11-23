Allegri: “Ora miglioriamo con le piccole, i risultati non vengono per caso”

24/11/2025 | 00:08:27

Allegri ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo la vittoria nel derby: “Bellissimo traguardo la 100esima panchina, sono contento, felice. Tutte le vittorie vanno festeggiate, il derby ancora di più, ma martedì dobbiamo pensare alla Lazio perché poi dopo altrimenti la vittoria di stasera non conterebbe niente. Stasera cominciava un periodo che ci porta a marzo che di lì bisogna essere nelle migliori condizioni per raggiungere i nostri obiettivi. Comunque dobbiamo migliorare perché nelle grandi partite l’attenzione è sempre più alta perché gli altri ti costringono a tenere l’attenzione più alta. Sia contro Cremonese, Pisa e Parma, soprattutto a Parma, in quei momenti lì dobbiamo rimanere con l’attenzione alta senza dare le cose per scontato ed essere leggere. Per portare a casa gli obiettivi bisogna migliorare in questi momenti di queste partite. Per raggiungere gli obiettivi bisogna essere squadra. Sono dei ragazzi straordinari che indipendentemente dal risultato quando entrano in campo mettono tutto quello che hanno. Però direi che i risultati non vengono mai per caso”.

foto x milan