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Allegri: “Ora conta il risultato. Lang a disposizione. Anguissa no”

12/09/2026 | 14:00:26

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Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani al Maradona contro il Bologna. “È una possibilità per iniziare a vincere in casa, non lo abbiamo mai fatto. Tre sconfitte di fila? C’è poco da parlare e soltanto da fare. Domani è troppo importante, questo è chiaro a tutti. Anguissa ieri ha avuto un risentimento e si è fermato, starà fuori con McTominay, Marianucci e Giovane, Neres sta meglio, Lang sarà a disposizione. Domani sarà una partita di grande responsabilità. Non è che qualcuno ci regalerà qualcosa, siamo solo noi quelli che possiamo ribaltare il trend. In questi momenti si vede più nero di quello che è, si può assolutamente migliorare tutte e due le fasi, ma il risultati ti condiziona. Abbiamo fatto buoni spezzoni di partita, altri meno buoni, ma domani è fondamentale il risultato e serviranno tutti. Di questi momenti in carriera ne abbiamo passati tanti, l’importante è affrontarli con coraggio, vedendo meno nero di quello che è. Se sei bravo al 30 giugno, lo sei al 30 dicembre e anche al 30 giugno dell’anno prossimo. Lang giocherà? Vediamo domattina, ho dei dubbi, ma non per quelle cose, ha chiesto scusa ed è finita lì. Le nostre partite più difficili sono domani e a Firenze, dopo la sosta miglioreremo anche sotto l’aspetto fisico”.
Foto: screen youtube napoli