Allegri: “Oggi era una partita non da giocare, ma da vincere. I ragazzi hanno fatto bene ma nel finale hanno gigioneggiato”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “I ragazzi hanno risposto bene, abbiamo fatto buoni 60 minuti, poi dopo il 3-0 abbiamo cominciato un pochino a essere superficiali, abbiamo subiti molti tiri in porta nel secondo tempo, più di quanti ne dovevamo subire, perchè comunque abbiamo cominciato a giocare la palla all’indietro, stavamo fermi nelle posizione e non riuscivamo più a gestire la palla anche se abbiamo avuto occasioni buone, importanti a campo aperto, però su quello bisogna migliorare. In quella fase della partita bisogna fare meglio”.

Arrabbiato nel finale: “Assolutamente sì, perchè dopo è un contagio. Come nel primo tempo la squadra si è contagiata facendo bene, aggredendo in avanti, quando abbiamo cominciato a gestire la palla nella nostra metà campo, ad andare da Szczesny, a stoppare la palla con la suola, a sbagliare passaggi con superficialità, lì siamo usciti dalla partita e loro hanno tirato diverse volte in porta. Questo non deve succedere perchè poi le partite di calcio non finiscono mai, prendi gol, vai in confusione, gli altri prendono coraggio e quindi bisogna essere sempre centrati sulla partita. Su questo bisogna migliorare perchè nel secondo tempo di Monza, la partita a Monza stesso, con la Salernitana il primo tempo dell’andata, comunque sono passaggi dove ti dice che bisogna migliorare sotto l’aspetto della testa, perchè per vincere quelle partite vanno vinte. Oggi era una partita non da giocare, ma da vincere. I ragazzi sono stati bravi, poi l’ultima mezz’ora abbiamo un pochino gigioneggiato”.

Foto: twitter Juventus