Allegri: “Oggi è merito della squadra, ci siamo presi una bella soddisfazione. Ora ai quarti…”

Un’impresa storica quella della Juve, che all’Allianz Stadium batte 3-0 l’Atletico Madrid e vola ai quarti di Champions. Dopo la gara, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “C’è stato tanto di Allegri? Io dico che oggi c’è stato tanto dei ragazzi, hanno interpretato un’ottima partita. Era quello che avevo in testa anche all’andata, poi abbiamo giocato in modo diverso, abbiamo sfruttato poco l’ampiezza e siamo stati poco aggressivi. Era da tanto che aspettavamo questa partita e il rischio era di fare un match nevrotico, isterico. Bisognava fare una grande prestazione per cercare di passare il turno. Ci siamo presi una bella soddisfazione. Quarti di finale? Questo è stato un passo in avanti sul piano del gioco e della consapevolezza. Ora vediamo chi ci tocca e pensiamo alle prossime partite di campionato. I complimenti di Buffon si social? Lo ringrazio. Ci è dispiaciuto che sia uscito dalla Champions in quel modo. Speriamo di portarlo con noi fino a Madrid”, ha concluso Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus