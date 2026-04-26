Allegri: “Numericamente ci serviranno più giocatori l’anno prossimo”

26/04/2026 | 23:59:29

Allegri ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Juventus: “Sicuramente numericamente l’anno prossimo ci vorranno più giocatori, ma ne parleremo con calma e più lucidità. Io sto valutando quella che è la rosa e quello che stanno facendo i calciatori, poi dopo si può obiettare su tante cose, si poteva far meglio o peggio, ma l’importante è raggiungere l’obiettivo. Stasera Sozza ha arbitrato una bella partita, è stato bravo. Come in tutte le cose bisogna avere pazienza, accettare gli errori”.

foto x milan