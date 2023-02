Allegri: “Non sono nervoso, posso esser criticato ma i numeri non si possono discutere”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita da disputare al Picco contro lo Spezia. Alcune parole del tecnico dei bianconeri: “Dobbiamo cercare di fare il meglio. Dispiace per l’Europa, ma è la dimostrazione che partite facili non ce ne sono. Dobbiamo pensare che in una stagione non puoi pensare di non prendere mai gol. C’è tanto tempo per vincere una partita, per recuperare. Bisogna avere la serenità per andare a fare il secondo gol. Siamo ancora disequilibrati in quel senso”.

Sfoghi: “Non sono nervoso, è successa una cosa con qualcuno che fischia senza motivo. L’altra sera è stata una reazione magari sbagliata, ma posso esser criticato su tante cose. Però c’è una cosa, sui dati di fatto non bisogna parlare. Su quello non si discute, poi accetto che sono scarso, le mie squadre fanno schifo. Sui numeri però non si può discutere”. Società: “La società non manca mai perché la Juventus è la società più forte che c’è. La società è la base per fare risultati, è sempre presente, più che mai”. Foto: Twitter ufficiale Juventus