Allegri: “Non sono mai stato solo, tutti abbiamo l’obiettivo di arrivare in Champions. Ricci o Jashari? Sono entrambi molto affidabili”

09/05/2026 | 12:34:17

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Come evitare il clima difficile? A livello dirigenziale e con la società, al di là dei confronti dove ognuno dice giustamente la sua e non tutti possiamo essere d’accordo, tutti abbiamo l’obiettivo di arrivare in Champions. Se combatterò da solo in estate e il prossimo anno? Non sono mai stato da solo. Quando abbiamo fatto incontri e riunioni c’è sempre stato un confronto: abbiamo cercato di far sì che la squadra potesse ottenere dei risultati e che potesse essere sostenibile. Ricci o Jashari? Sono molto affidabili. Con Jashari è stato fatto un ottimo acquisto, ma c’è stato Modric, c’è stato un infortunio, l’anno di esordio in Italia… Ricci si è dimostrato molto affidabile sia dal primo minuto che a gara in corso”.

Foto: X Milan