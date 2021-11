Allegri: “Non sono arrabbiato. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma nella ripresa dovevamo giocare meglio”

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo il pesante ko di Londra: “Il Chelsea è una squadra di livello europeo, è campione d’Europa. Non doveva dimostrare che squadra fosse, abbiamo fatto una grande gara all’andata, oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo stati puniti nella ripresa. Non sono arrabbiato, dovevamo però giocare meglio nel secondo tempo. Kulusevski ieri è stato dal dentista e ha avuto un problema, non era in condizione. Dybala aveva solo mezz’ora nelle gambe, non abbiamo perso 4-0 perché hanno giocato solo 4 centrocampisti. Abbiamo fatto anche un buon primo tempo”.

FOTO: Twitter Juve