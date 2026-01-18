Allegri: “Non so se inciderà la Champions, oggi contava vincere. Ho faticato a fare i cambi”

18/01/2026 | 23:56:20

Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lecce: “Non so se inciderà la Champions o altro. So solo che stasera era importante vincere. Il Lecce è una squadra che sta in partita: ha preso molti gol negli ultimi 20-25 minuti. Siamo stati bravi, soprattutto stasera ad avere una buona fase difensiva in costruzione di gioco. Nella ripresa dovevamo essere più lucidi e precisi e meno frenetici. Poi comunque, quando loro sono calati, abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e su questo bisogna assolutamente migliorare. Ho fatto fatica a fare i cambi, perché la squadra dava la sensazione di poter fare gol. Poi ci serviva una punta centrale, i 3 dietro stavano facendo bene le marcature preventive e non c’era tanto bisogno di cambiare. Sono quelle partite che magari in una situazione favorevole su una preventiva fatta male rischi di prendere gol. Fullkrug? Il fatto che non si sia fermato per il problema al piede significa che ha tanta voglia, che trasmette energia positiva. Poi siamo ancora troppo lontani da quello che è l’obiettivo. Si fa tanta fatica a costruire, ma quello che verrà va di nuovo costruito”.

foto: sito milan