Allegri: “Non so quando tornerà Pogba. Bonucci ci sarà con il Nantes”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita da disputare in casa contro la Fiorentina. Alcune parole del tecnico: “Le ultime vittorie sono state importanti, domani una partita differente e sempre complicata. La Fiorentina è una squadra che corre e che pressa, ci vorrà pazienza e ordine.

Rabiot: “E’ un calciatore di 27 anni che ha trovato la maturità, come spesso capita ai giocatori tra i 26 e i 30 anni raggiungendo l’apice della carriera. Domani gioca”.

Danilo: “Finché sta bene gioca. In quel ruolo riesce a gestirsi abbastanza bene, sta facendo bene come tutta la squadra. Direi che sta diventando un giocatore molto importante”.

Pogba: “Non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c’è, mi dispiace dirlo ma è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, in questo momento non so dirvi quando ritornerà. Magari fra 20 giorni, non lo so”.

Infortuni: “Bonucci giovedì sarà a disposizione col Nantes, lunedì si allenerà con la squadra. Milik è ancora distante, Kaio anche”.

Foto: Instagram Pogba