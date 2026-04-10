Allegri: “Non siamo stati abbastanza bravi per essere più vicini all’Inter”

10/04/2026 | 12:33:14

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“Se i tifosi ci possono dare una spinta? Sì, possono essere un fattore. A Napoli non abbiamo sfruttato alcune situazioni favorevoli, credo che debba regnare l’equilibio ora. Ci mancano pochi punti per raggiungere il nostro obiettivo, ci sono dei dati oggettivi che ci indicano alcune difficoltà, soprattutto il fatto che dal Parma in poi non abbiamo segnato in tre partite. Può capitare in una stagione un periodo di flessione, stiamo lavorando per migliorare. Come sta la squadra? Dopo la sconfitta di Napoli, è normale che i primi due giorni non siano stati facili visto che ci siamo allontanati dall’Inter. Non siamo stati abbastanza bravi da essere più vicini a loro a questo punto della stagione, ma non dobbiamo dimenticarci che il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions e sono certo che gli attaccanti serviranno i gol necessari per farcela”.

Foto: X Milan