Allegri: “Non siamo morti, al ritorno possiamo ribaltarla. Il gesto di Simeone? Qui è sempre così…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko in casa dell’Atletico Madrid. Ecco le sue parole: “Il secondo tempo è stato brutto, perché abbiamo commesso l’errore di andare dietro a loro e sono bravi a far scivolare le partite senza subire un tiro in porta e senza farlo. Abbiamo rischiato con Diego Costa e poi sono entrati bene nelle palle inattive e loro sono bravi a rimanere in partita in queste cose. Peggio del secondo tempo non si può fare, ci sarà tempo e spazio per recuperare non serve piangersi addosso. Recupereremo qualcuno e proveremo a ribaltare la gara, sarà difficile perché l’Atletico ti fa sempre giocar male. Atletico? Contro di loro bisogna essere veloci e precisi perché è difficile trovare spazi. Nel secondo tempo ci siamo mossi meno e abbiamo mosso lentamente la palla. Abbiamo sbagliato anche alla fine dopo il 2-0, quando abbiamo rischiato di prendere il terzo in contropiede. Non eravamo morti dopo la gara contro il Real, non lo siamo ora: giochi in casa, hai un’altra forza e le gare possono cambiare. Ci siamo adattati, non abbiamo verticalizzato e siamo andati dietro a loro, in modo blando, che questo lavoro lo fanno da 8 anni. Il ritorno? Bisogna scrollarsi di dosso questa sconfitta, e pensare alle tre gare di campionato, poi vedremo. Non siamo noi che non li prendiamo mai scoperti, è che non si scoprono mai e bastano 10 centimetri per farli rientrare sotto palla. Dovremo cambiare qui”. Ai microfoni della Rai, lo stesso Allegri ha aggiunto: “Il gesto di Simeone? Non mi dà fastidio, qui è sempre così e bisognava continuare a combattere come nel primo tempo”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League