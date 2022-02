Allegri: “Non pensiamo che Vlahovic possa risolvere da solo le partite. Scudetto? L’Inter è fuori dalla nostra portata”

Sempre Max Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Hellas, ha parlato dell’imminente seconda parte di stagione: “Con l’arrivo di Vlahovic le responsabilità sono distribuite in modo eque. Non sono tutte sulle spalle di Vlahovic, assolutamente. Ha 22 anni, ha fatto tanti gol alla Fiorentina, ha voglia di fare bene alla Juventus. Ma le responsabilità sono di tutti. Con calma, con equilibrio, bisogna migliorare le percentuali della fase realizzativa davanti. Non pensiamo che Vlahovic possa risolvere da solo le partite. L’aggiunte di questi giocatori ci perette sicuramente di migliorare Abbiamo lavorato bene con la sosta, da domani inizia il periodo che inizia dal 20 marzo, fino alla prossima sosta. Inzaghi giustamente dice così ma noi difficilmente entreremo nel giro scudetto, l’Inter è fuori dalla nostra portata. Gli altri non so, Simone anche per scaramanzia dice così, va bene”.

FOTO: Twitter Juve