Allegri: “Non ne vincevamo 3 di fila da marzo. Serve sana follia quando le cose vanno male”

Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria della Juve a Lecce: “La squadra ha fatto ha fatto una buona partita, potevamo fare gol prima, la partita è stata buona anche dal punto di vista tecnico. Nel secondo tempo le occasioni migliori, l’importante era vincere. Fagioli ha grandi qualità, ha fatto un percorso ed è stato imbastardito nel ruolo, deve giocare davanti alla difesa. Oggi è stato bravo a stare dentro il campo, bravo Iling a dargli quella palla. Salire a 22 punti era il nostro obiettivo, i ragazzi hanno ampiamente meritato. Miretti ha fatto una buona partita, anche Soulé, Fagioli è entrato perché non stava bene. Nel calcio si cade e ci si rialza, bisogna avere una sana follia quando le cose vanno male. Bisognava affrontare la tempesta nel migliore dei modi, devo solo ringraziarli, passeremo una buona domenica. Dobbiamo trovare equilibrio a livello mentale, da marzo dell’anno scorso che non vincevamo tre partite di seguito. Il 29 è il compleanno di mio figlio, ricordo anche una vittoria sul campo della Roma ai tempi del Milan, stessi colori giallorossi. Per mezz’ora siamo al quinto posto. Perché sono andato via sull’ultimo calcio d’angolo del Lecce? O andava dentro o andava fuori…”.

Foto: Instagram Allegri