Allegri: “Non mi sono confrontato con la dirigenza. Che spiegazioni devo dare?”

Avvio disastroso della Juventus in Champions League: sono zero i punti raccolti in due partite dai bianconeri. Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, ha così commentato il brutto ko contro il Benfica: “Ci sono poche spiegazioni da dare. Dopo il 2-1 era finita, la gara era in mano loro, eravamo crollati a livello psicologico. Serve solo lavorare, fare un passo alla volta, il calcio ti dà sempre la possibilità di fare cose nuove. Ora c’è la possibilità del campionato, ma questi momenti capitano nel calcio, serve affrontare tutto con lucidità e serenità sapendo che non possiamo perdere due gare di Champions una dopo l’altra. Come motivare i calciatori? Motivi ce ne sono tanti, adesso cercare i problemi, parlarne, non ha senso. Serve una soluzione velocemente: è il momento più difficile in Champions, è la prima volta in dieci anni che ci capita. La Champions è complicata, inutile dire che c’è ancora la matematica. Ora c’è il Monza poi spiegazioni… La gara è andata così, serve pensare a quel che bisogna fare. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente anche se tutti dobbiamo fare qualcosa in più. Non strafare ma fare. Domenica sera avevamo sprecato energie nervose, ci sono tanti assenti, giocatori che hanno giocato otto gare di seguito. Stare qui. Che spiegazioni devo dare? Abbiamo perso due gare di Champions, c’è solo da lavorare”. Infine, ha ribadito che non si è ancora confrontato con la dirigenza: “Non c’è assolutamente stato un confronto con la dirigenza“.

Foto: Twitter Juve