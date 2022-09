Allegri: “Non mi sento a rischio. Ci mancano molti giocatori, non possiamo non contarlo”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha analizzato la sconfitta casalinga contro il Benfica: “Abbiamo fatto 20 minuti bene, abbiamo avuto anche l’occasione per fare il 2-0 poi abbiamo iniziato ad arretrare. C’è stato il rigore. fine primo tempo che mentalmente ci ha tagliato le gambe. Questi momenti fanno parte del calcio, l’unica cosa da fare è stare zitti, lavorare e riprendere la camminata. Fisicamente abbiamo un po’ pagato perché tanti hanno giocato tante partite. In questo momento possiamo dare mille spiegazioni ma l’unica cosa che conta è lavorare per chiudere al meglio questua prima parte“. Infine, ha parlato della sua posizione: “Posso dare il mio contributo alla squadra. E’ normale che è in questo momento abbaiamo qualche difficoltà. Ci mancano anche dei giocatori. Dobbiamo lavorare con la responsabilità che dobbiamo avere tutti. Io non mi sento assolutamente a rischio. Questi momenti fanno parte del calcio. E’ la prima volta che si perdono due partite di fila in Champions. Sul 2-1 la partita era finita, potevano fare il 3-1 o il 4-1. Potevamo anche pareggiare ma era una prestazione al di sotto delle aspettative. Gruppo? Come gruppo stiamo lavorando bene. Ci sono molte aspettative, ma ci mancano anche molti giocatori. Questo non possiamo non contarlo, a livello numerico per far recuperare dei giocatori che hanno giocato tante partite. C’è bisogno di tutti in questo momento. L’unica cosa da fare è stare zitti e lavorare”.

Foto: Allegri Instagram