Allegri: “Non lo vedo come un passo indietro. Il gol degli attaccanti? Serve più quello dei centrocampisti”

04/12/2025 | 23:52:43

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto una partita dove ha avuto più difficoltà rispetto a sabato. Era una partita bloccata, chi segnava per primo vinceva. Abbiamo preso gol su un corner dove potevamo difendere meglio, ma la squadra ha fatto una buona partita. Jashari rientrava da tanto he fatto bene, come Ricci ed Estupinan. Dispiace essere usciti dalla Coppa Italia a cui tenevamo, ma ora pensiamo al Torino”.

Un passo indietro? “Assolutamente no. Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo, ma bisogna guardare avanti: abbiamo Torino e Sassuolo prima della Supercoppa”.

Ti dispiace di più le occasioni fallite o prendere gol su calcio piazzato e cosa chiedi a Leao attaccante? “Anche stasera ha avuto una bella occasione, s è mosso bene sia dentro che fuori area e si è messo a disposizione della squadra. Non bisogna deprimersi, abbiamo una stagione davanti e il nostro obiettivo è tornare a giocare la Champions. Sul gol potevamo difendere meglio, la partita era diventata non facile e avevamo il comando sbagliando però tre/quattro palle. E’ successo anche contro Cremonese e Pisa, dobbiamo migliorare”.

A gennaio serve un centravanti? “Gimenez deve rientrare, poi abbiamo Pulisic e Leao che hanno fatto 10 gol in due. Abbiamo bisogno di più gol dai centrocampisti e in certi momenti come stasera dobbiamo essere più pericolosi”.

Avete perso la prima di campionato e siete usciti agli ottavi di Coppa Italia, come il Napoli l’anno scorso. “E’ ancora lunga, abbiamo il Torino contro cui di recente abbiamo vinto solo l’anno del Covid. Affronteremo una partita molto difficile, loro hanno bisogno di punti per salvarsi”.

Foto: sito Milan