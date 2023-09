Allegri: “Non giocare la Champions è un danno. Ora dobbiamo riconquistarla, obiettivo 76 punti”

Al termine della sfida tra Juventus e Lazio, conclusa sul 3-1 per i bianconeri, Massimiliano Allegri ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN: “Sono contento della prestazione, della vittoria e dell’atteggiamento di questa squadra. Tutti sono stati molto bravi. Oggi c’era un’atmosfera positiva e sono contento. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra: il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro”, ha esordito l’allenatore bianconero.

Poi ha proseguito: “Nei momenti di difficoltà, anche l’anno scorso abbiamo fatto bene con 72 punti. Ci siamo compattati anche l’anno scorso, quest’anno abbiamo più tempo per preparare le partite. Abbiamo fatto bene sotto l’aspetto caratteriale e tecnico”. E poi ha aggiunto: “Sapevamo delle qualità della Lazio. Siamo stati bravi in avvio a essere aggressivi, poi dopo ci siamo un po’ abbassati e siamo stati uniti e compatti. Abbiamo concesso poco e niente nel primo tempo. Non era semplice. Dobbiamo sapere che arrivare tra le prime quattro sarà difficile. Inter, Napoli e Milan sono superiori alle altre. Noi dobbiamo fare di tutto per rimanere agganciate fino a dicembre. Non giocare la Champions League è un danno, l’anno prossimo arrivarci sarebbe fondamentale”.

Infine: “L’intesa tra Chiesa e Vlahovic è cresciuta molto. Federico è bravo a giocarci più vicino e a giocare nella zona che predilige. Credo sia la miglior partita da quando è alla Juventus”. Infine, un commento su Locatelli e Miretti: “La convocazione in Nazionale e la bella prestazione ha fatto bene a Locatelli. Miretti arriva da buone partite. Stasera ha fatto una bella partita”, ha concluso l’allenatore bianconero.

Foto: Instagram Allegri