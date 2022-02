Allegri: “Non eravamo brillanti, ma abbiamo fatto una buona partita. Vlahovic deve ancora imparare tanto”

Un pari che lascia l’amaro in bocca in casa Juve. Questo il commento a fine gara di Allegri a Dazn: “Non era semplice, questa sera non eravamo brillanti. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo prendere gol, nel secondo tempo no. C’è stato impegno, è un punto che portiamo a casa. Non sono preoccupato per gli infortuni, ho una rosa ampia e gli infortuni ci stanno nell’arco di una stagione. Vlahovic è un giocatore molto bravo, ma deve ancora imparare tanto, stasera doveva portarlo in giro per il campo e non dargli punti di riferimento, perché Bremer è molto forte sulle palle dritte, ma meno se lo porti in giro per il campo. È stato meno brillante ma è normale, c’è un percorso di crescita“.

FOTO: Twitter Juventus