Allegri: “Non è un periodo facile, abbiamo poca esperienza per vincere un campionato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Udinese: “Durante l’annata ci sono questi momenti negativi. L’Udinese è una squadra fisica e tecnica e non facile giocarci contro. Non è un periodo facile per noi ma dobbiamo rimanere sereni e resettare tutto per pensare alla prossima partita”.

Poi ha proseguito: “La nostra squadra ha tanti giocatori con poca esperienza per vincere un campionato. Essere nervosi non serve a niente, dobbiamo pensare a lavorare e fare, Ora dobbiamo raggiungere la quota Champions e pensare alla semifinale di Coppa Italia”, Sui cambi nel secondo tempo: “Ci sono state delle occasioni, ma ora dobbiamo stare in silenzio e pensare a lavorare. Son dispiaciuto perchè abbiamo fatto un punto in tre partite. È stata una partita lenta, quando ci sono capitate delle azioni avremmo dovuto fare gol”.

Infine, su Chiesa: “Federico stasera ha fatto una buona partita ma è normale che da lui ci si aspetta cose importanti. Sono contento di tutta la squadra, da queste sconfitte bisogna uscirne rinforzati”.

Foto: Instagram Allegri