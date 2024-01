Allegri: “Le mie battute danno fastidio, mi scuso per aver toccato la sensibilità di qualcuno”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match contro l’Empoli terminato 1-1: “Non pensiamo all’Inter, ma ad arrivare al 26 tra le prime 4. Non è un pareggio che ci toglie certezze: non possiamo vincere sempre, se qualcuno lo farà sarà stato bravo. Partita bella, meravigliosa da giocare e con lo stadio pieno. Andremo lì per fare risultato, contro la squadra più forte del campionato e nettamente la favorita per lo scudetto. Quanto sposta il risultato di Milano? Nel calcio bisogna giocare partita dopo partita. Oggi tutti pensavano a una vittoria facile e così non è stato. Gli imprevisti sono dietro l’angolo: oggi siamo rimasti in 10 e prima o poi doveva capitare”.

Su Kean: “Non lo so. Ha ripreso ad allenarsi e in questi 3 giorni la società valuterà il da farsi”.

Infine: “Faccio sempre le battute, la mia livornesità dà fastidio. Noi a Livorno ci prendiamo in giro tutti, mi rendo conto che mi devo smettere. Mi scuso per aver toccato la sensibilità di qualcuno”.

Foto: Twitter Juventus