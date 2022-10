Allegri: “Non è che due partite vinte potessero cambiare le cose e risolvere i problemi. Abbiamo anche sbagliato 2 gol fattibili”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan.

Questo un altro passaggio delle sue dichiarazioni: “Credo ci sia stata anche una condizione psicologica, ora non è facile in questo momento, perchè fai due risultati, poi ne sbagli uno, abbiamo perso tanti punti con le medio piccole, tra Sampdoria, Monza e Salernitana. E’ normale che quando giochi gli scontri diretti ci devi arrivare in una condizione psicologica buona. La squadra ha fatto anche un buon primo tempo, purtroppo siamo capitolati. Ma già nel primo tempo, nel primo tiro che abbiamo preso su un errore tecnico, abbiamo concesso campo aperto a Leao. Nel secondo tempo uguale sul gol del 2-0 e poi è normale che crolli. Ma ci sono stati troppi errori tecnici. In questo momento bisogna solo rimanere sereni, rimboccarci le maniche e avere la forza di ripartire. Martedì intanto bisogna per forza andare a Maccabi con la forza mentale per andare a vincere la partita”.

Manca un leader: “Purtroppo questa cosa dobbiamo togliercela. Intanto se giochiamo in avanti prendiamo meno contropiede e siamo più pericolosi, invece ad un certo punto smettiamo e cominciamo a giocare all’indietro. Noi la prima situazione negativa l’abbiamo presa su un errore tecnica, doveva essere una situazione iper offensiva nostra e credo ci sia stato il palo di Leao. Poi lì abbiamo iniziato a giocare all’indietro, invece bisogna continuare a giocare in avanti, questa è la cosa su cui dobbiamo migliorare. Poi la misura dei passaggi non la possiamo sbagliare, è impossibile”.

Occasioni sbagliate: “Non è che due partite che ti danno entusiasmo risolvono i problemi, è normale che uno scontro diretto come questo era importante fare risultato. Credo che la squadra abbia fatto anche bene. Ma anche qui siamo 5 contro 3 e bisogna fare gol. Invece sbagli 1, sbagli 2, sbagli 3, sbagli 4… poi ci sono stati errori tecnici. In questo momento non siamo neanche fortunati, sul calcio d’angolo abbiamo lisciato la palla, la palla è rimasta lì. Dobbiamo essere anche un pochino più cattivi su queste robe, sui contrasti, nella voglia, toglierci addosso le paure, perchè così difficilmente potremo avere un equilibrio per andare avanti in campionato. Invece togliendoci le paure potremmo fare assolutamente meglio”.

Inizio buono: “Più che compattati all’indietro, abbiamo giocato la palla all’indietro. Quando giochi la palla all’indietro è normale che poi gli altri ti prendono campo, ti vengono addosso, senza farci niente, senza grande pressione, avevamo la possibilità di giocare la palla in avanti, questo non è successo. Su questo dobbiamo lavorare e migliorare”.

Foto: twitter Juve