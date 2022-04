Allegri: “Non dobbiamo pensare che dietro hanno perso tutte. Occhio al Sassuolo”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a Sky nel pregara contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Dobbiamo stare attenti al Sassuolo, ha perso a Cagliari ma poi dopo un ko ha sempre fatto una grande prestazione. Dobbiamo fare un altro passettino in avanti per consolidare il quarto posto. Dobbiamo fare punti, quelle davanti possono perderli ma noi dobbiamo farli per forza. Non dobbiamo pensare che dietro hanno perso tutte Dobbiamo fare una bella partita sotto tutti i punti di vista. Le sensazioni dell’ultimo allenamento mi sembrano buone, sarà una bella partita”.