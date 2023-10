Allegri: “Non cambierò modulo. Ma giocare contro Juric è sempre difficile”

Massimiliano Allegri ha toccato altri argomenti nella conferenza stampa alla vigilia del derby.

“Senza Chiesa e Vlahovic non stravolgeremo, quindi non sono previsti cambiamenti di modulo. Ci sono situazioni che proviamo, magari nel corso delle partite o del campionato ci possono essere soluzioni diverse. Il mio giudizio su Juric? Parlano i risultati che ha fatto e i giocatori che ha fatto crescere, giocare contro la sue squadre è sempre molto difficile. Ma non è un crocevia, più avanti ci saranno queste partite. Contro il Sassuolo ci sono stati errori fatti, possono capitare in un’annata. Il cammino si chiuderà il 26 maggio, l’importante è restare tra le prime quattro. Migliorando l’aspetto del gioco e della gestione della partita per arrivare ad affrontare queste sfide in maniera diversa. Kean sta bene e domani giocherà. Vlahovic ha questo mal di schiena, quando recupererà lo prenderemo in considerazione, speriamo il prima possibile perché viene da questo infortunio al ginocchio. Chiesa ha questo fastidio, stamattina era un po’ preoccupato perché viene dall’infortunio al ginocchio. La risonanza ha dato esito negativo, non ha traumi muscolari. Catena di infortuni? Ci vuole calma. Pogba ha saltato tutta la tournée per il ginocchio. Vlahovic ha la lombalgia, l’unico muscolare che abbiamo è Alex Sandro. L’infortunio di Chiesa? Bisogna tornare a scuola e imparare, o devo imparare io a parlare o lei non capisce. Vi sto dicendo che Chiesa non ha niente, ha dolore, se il giocatore è preoccupato non lo faccio. Una soluzione per domani può essere un trequartista e non Milik con Kean. Yildiz è pronto ed è più trequarti di Miretti che è più centrocampista”.

Foto: Allegri Instagram