Allegri: “Non abbiamo la percezione del pericolo, così possiamo vincere o perdere con tutti”

23/08/2025 | 23:32:42

Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa la sconfitta del Milan. “Ci dovevamo aspettare un avversario complicato, le prime partite sono sempre le più difficili. Dovevamo alzare la percezione del pericolo, altrimenti possiamo vincere o perdere con tutti ma perdiamo la solidità della partita. Sapevamo che la Cremonese sulle ripartenze è forte, non abbiamo subito in quelle occasioni ma su due cross. Il mercato? Questa squadra ha giocatori di qualità, stasera abbiamo perso perché non abbiamo percepito il pericolo. Non è una questione di Leao, tizio o caio. Quando avremo attenzione, dovremo essere convinti di andare a far gol. Se le partite diventano così, hai tiri in porta e occasione ma prendi gol alla prima volta e non volta. Bisogna vincere le partite sporche, soprattutto quelle di inizio campionato, dobbiamo prenderla come una cosa che ci permetterà di lavorare per migliorare. Con l’attenzione stasera non vincevi, ma di sicuro non perdevi. La prestazione di Gimenez? Si è dato da fare e ha fatto il massimo che poteva”.

Foto: X Milan