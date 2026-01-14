Allegri: “Noi abbiamo i punti che ci meritiamo. Leao? Sta bene”

14/01/2026 | 12:21:34

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como. Queste le sue parole:

“Se sarà Fabregas contro Allegri? Non è così, è Como contro Milan. Fabregas ha ottimi giocatori, sono una squadra sbarazzina e sta facendo un ottimo lavoro. Noi dobbiamo andare lì a Como e fare tre punti. Che voto darei al Milan? Mi viene difficile. Quando sento dire che il Milan ha regalato 11 punti alle piccole… Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Tutti hanno da recriminare. Noi abbiamo i punti che ci meritiamo. Noi dobbiamo pensare a migliorare le prestazioni e l’attenzione a livello mentale, perché siamo nel girone di ritorno e non abbiamo più tempo per rimediare. Leao? Sta bene”.

Foto: X Milan