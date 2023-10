Allegri: “Chiesa e Vlahovic stanno bene, domani deciderò chi giocherà. Col Verona sarà difficile, devono salvarsi e sono una squadra fisica”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. Ecco le sue parole:

Su Vlahovic e Chiesa: “Stanno tutti bene, Chiesa è rientrato dopo molto tempo e Vlahovic stava già meglio. Domani è una partita pericolosa e dovremo metterci alla pari loro per vincere. Non ho ancora deciso, la mia decisione definitiva arriverà domani mattina”.

Sulle insidie della gara di domani:

“Ce ne sono molte, il Verona è una squadra con grande forza fisica, ha dei buoni giocatori. Noi per dare valore alla vittoria di Milano dobbiamo fare risultato. Domani loro devono salvarsi e sono una squadra molto fisica, se non la prepariamo come si deve andiamo incontro a dei rischi”.

Sui possibili pericoli percepiti come prima del Sassuolo:

“Ero sereno anche prima di Reggio Emilia. Domani è una partita diversa, giocheremo in casa con l’aiuto del pubblico. Noi per vincere dobbiamo metterci sempre alla pari dell’avversario. Poi sicuramente domani facendolo potremo avere dei vantaggi dal punto di vista tecnico. Non dobbiamo pensare al fatto che andremo in testa alla classifica”.

Sul finale di Milano e su Ngonge:

“Ngonge è un ragazzo giovane che sa giocare molto bene a calcio ma deve imparare a fare tante altre cose, serve la parte fisica dove è un pochino indietro e non solo quella tecnica. Per il resto è questione di crescita della squadra, abbiamo visto i video. Fondamentali equilibrio e lavoro quotidiano. Dopo Milano abbiamo passato una settimana dove l’euforia esterna può far male. Vedremo domani se Sassuolo ci ha insegnato qualcosa”.

