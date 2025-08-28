Allegri: “Nkunku? Con la società ne abbiamo parlato. Jashari out contro il Lecce”

28/08/2025 | 13:36:57

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i rossoneri e il Lecce. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Nkunku? Con la società abbiamo parlato. Io faccio un altro mestiere. Io sono qui per lavorare con la squadra e allenare i giocatori che ho a disposizione. Bisogna solo lavorare”. Su Jashari: “È un giocatore forte di grande prospettiva. Tra l’altro stamattina si è fatto male e non ci sarà contro il Lecce”.

Foto: sito Milan

