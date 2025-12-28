Allegri: “Nkunku ha fatto un gol che è nel suo DNA. Giocare a Cagliari sarà molto complicato, bisogna prepararsi bene”

28/12/2025 | 15:05:28

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Nkunku? Oggi si è sbloccato soprattutto dopo il rigore, ha fatto un gol che è nel suo DNA e credo che possa continuare e migliorare come tutti. Nel primo tempo eravamo un po’ contratti, nel secondo abbiamo fatto meglio ma dovevamo avere una gestione migliore della palla sul 3-0. Quota scudetto? Più si va avanti e più sarà difficile. Giocare a Cagliari sarà molto complicato, bisogna prepararsi bene, c’è bisogno di tutti perché da qui al 18 febbraio abbiamo un mese importante. Momentaneamente la quota scudetto sarà tra 82 e 84, può diventare 86 poi se una squadra fa un filotto importante non lo so. Per noi oggi era importante vincere, contro una squadra scorbutica con grande velocità. Finalmente abbiamo battuto una piccola in casa, abbiamo bisogno di ritrovare Leao al 100%, anche Pulisic non lo è ancora. Dobbiamo tornare a giocare la Champions l’anno prossimo, come ha detto Capello è molto difficile”.

Foto: X Milan