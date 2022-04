Allegri: “Nessun problema con Nedved. Real Madrid? Non ho rimpianti, la Juve una scelta di vita”

Nel corso della conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato dei rapporti con Nedved e di possibili rimpianti di non aver firmato col Real Madrid, ma anche della campagna europea delle italiane e di alcuni singoli: “Noi siamo passati dall’esaltazione post Europeo dove sembra che tutto fosse risolto. Bisogna vedere la realtà delle cose: basti vedere anche solo gli introiti del campionato italiano e quelli del campionato inglese. In Italia spesso si mette la testa sotto la sabbia, finché non prendiamo una strada non possiamo sapere se sia giusta o sbagliata. In Italia si tende a vivacchiare, noi italiani siamo bravi ad arrangiarci. Bonucci sta bene, però devo decidere fra lui e Chiellini anche in vista della Coppa. Per Cuadrado c’è stato il rinnovo che era automatico per le presenze, si è allenato sta bene. Ho solo due centrocampisti, se giochiamo a tre qualcuno devo mettere, se giochiamo a due abbiamo Zakaria e Rabiot. Rimpianti sul Real Madrid? Assolutamente no. Sono tornato alla Juve molto contento e molto felice. Ho mio figlio di dieci anni che vive a Torino, è stata una scelta fatta anche per questo motivo. Direi di vita. Volevo fare quattro anni buoni per costruire qualcosa di importante, non ho assolutamente rimpianti. Mi sono tolto delle soddisfazioni e cerco di togliermene altre assieme alla società. Nedved? Credo che lui abbia fatto un’esternazione come capita spesso durante la parta. Difficilmente uno rimane sempre fermo, la partita porta a muoverti. Non c’è nessun problema, stiamo lavorando bene insieme. Ci sono tutti i presupposti per finire l’annata nel migliore dei modi e iniziare la prossima ancora meglio”.

FOTO: Twitter Juve