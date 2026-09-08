Allegri: “Nessun cambio di modulo, ma dobbiamo migliorare in fase difensiva”

08/09/2026 | 17:23:39

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita contro l‘Arsenal: “Non ci sarà nessun cambio di modulo. Sabato bellissima partita persa per nostre ingenuità, ma anche l’Inter poteva dire lo stesso. Questo è il calcio. Domani è una competizione diversa. L’Europa ti dà ancora più stimoli e adrenalina. Affronteremo i migliori e servirà grande tecnica e quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra perché fino a questo momento sia con Como e Inter in certi casi abbiamo lasciato un po’ a desiderare”.

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