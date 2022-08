Allegri: “Nessun allarme per gli infortuni. Rabiot? Domani gioca”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione sugli infortuni, rivelando di non esser preoccupato: “I pensieri sono stati buoni perché quando si vince siamo sereni, abbiamo il giorno libero. Per quanto riguarda gli infortuni, Di Maria ha avuto un problema all’adduttore, starà fuori un’altra settimana, forse dieci giorni, forse torna prima. Pogba al menisco, non ci posso fare niente. Se a McKennie esce una spalla non posso farci niente. Szczesny ha avuto un problema all’adduttore, ma abbiamo Perin che è affidabile. Fanno parte della stagione, non sono allarmato per questi. Il resto della squadra sta abbastanza bene, bisogna lavorare in silenzio per migliorare condizione fisica e tecnica”.

Poi su Rabiot, che sembrava vicino al trasferimento al Manchester United: “Innanzitutto domani Rabiot gioca. Sul mercato e sui giocatori è normale che ci siano possibilità che possano partire e che società vadano a chiedere se giocatore dà disponibilità. L’anno scorso Rabiot ha fatto un’ottima stagione”.

Foto: Twitter Juventus