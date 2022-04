Allegri: “Nelle nostre migliori partite non abbiamo sfruttato le occasioni, ha fatto la differenza. Rabiot crescerà ancora”

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma domani sera contro il Cagliari, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si è soffermato sulla prestazione offerta da Rabiot contro l’Inter: “Lui in un centrocampo a due si trova meglio, perché ha gamba e forza. Ora sta bene fisicamente, ha fatto una gara buona anche tecnicamente, credo che su questo aspetto migliorerà tanto. In altre gare abbiamo bisogno di giocare a tre, ma l’importante è che la squadra centri il risultato”.

Allegri prosegue: “Può essere la partita giusta per Bernardeschi come per tutti, ora non possiamo più sbagliare. Bisogna essere più precisi nella fase offensiva, ci mancano dei gol che fanno la differenza fra la nostra posizione in classifica e quelle davanti. La squadra fino a questo momento si è ben comportata, siamo mancati nelle tre migliori gare giocate quest’anno, contro Atalanta, Villarreal e Inter, dove non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni. Anche in Champions all’andata abbiamo subito poco”.

Foto: Twitter Juventus