Allegri: “Mou? Vorrei vederlo in panchina. Andare in Champions con -15 è come vincere tre scudetti”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato anche di José Mourinho, squalificato per due giornate dopo lo scontro con il quarto uomo Serra durante la sfida contro la Cremonese: “La Roma sta facendo un ottimo campionato, è in lotta per un posto in Champions. Per noi è uno scontro diretto. Sarà una bella partita, in uno stadio pieno. Mou? Se mi accomunano a lui sono molto contento, ha vinto 26 trofei in carriera. A Roma sta facendo un ottimo lavoro. Mi dispiacerebbe se domani non ci fosse, secondo me l’allenatore una volta che l’allenatore viene buttato fuori dalla partita gli si può dare una multa piuttosto che non vederlo in panchina la scorsa volta”.

Sulla rincorsa per un posto in Europa: “La rincorsa in Champions è impossibile. Al momento la squadra ha fatto 50 punti. Tra quelle davanti rimarrà fuori una tra Inter, Milan, Lazio e Roma. C’è anche l’Atalanta che può rientrare, ci sono 42 punti in gioco e tutto è ancora da giocare per loro. Noi dobbiamo fare una passo alla volta, non possiamo guardare a loro perché sono lontane. Andare in Champions League con -15 è vincere tre scudetti, non uno”.

Sul rinnovo di Di Maria: “I grandi giocatori è sempre bello averli. Angel è straordinario, però di questo se ne occupa la società. In questo momento le priorità sono altre anche se è stato rinnovato il contratto a Danilo”.

Foto: Allegri Instagram